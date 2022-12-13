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    • Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu'ya beğeni yağdı: "Dünyanın en güzel kızılı"

    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu'ya beğeni yağdı: "Dünyanın en güzel kızılı"

    Çöp Adam dizisinde Peri karakterini canlandıran ünlü oyuncu Elçin Sangu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça gündeme geliyor. Ünlü ismin derin göğüs dekolteli cesur pozu görenleri büyüledi.
    • 13.12.2022 - 18:19
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 18:20
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    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu'ya beğeni yağdı: 'Dünyanın en güzel kızılı'

    Uzun süredir sosyal medya paylaşımı yapmayan ve ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu Elçin Sangu, Star TV ekranlarında yayınlanan Çöp Adam dizisiyle ekranlara geri dönmüştü. Ünlü isim, oyunculuk performansı haricinde güzelliği ve kızıl saçları ile de beğeni toplamayı sürdürüyor.

    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Çöp Adam ın Peri si Elçin Sangu ya beğeni yağdı: 'Dünyanın en güzel kızılı' #1

    13 Ağustos 1985 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Sangu'nun, Çerkez kökenli olarak bilinmekte. Sangu, Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun olmuş olmuştur ve Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünü burslu olarak okumuştur.

    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Çöp Adam ın Peri si Elçin Sangu ya beğeni yağdı: 'Dünyanın en güzel kızılı' #2

    Ünlü oyuncu ayrıca Sahne Tozu Tiyatrosu’ndaki oyunculuk eğitiminin sonrasında 2010 yılında “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile oyunculuk kariyerine giriş yapmıştır. Sonrasında ise “Aşk Kaç Beden Giyer”, “Bir Aşk Hikayesi”, “Kurt Seyit ve Şura”, “Sevdam Alabora” "Kiralık Aşk" “Yaşamayanlar” dizilerinde rol almıştır.

    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Çöp Adam ın Peri si Elçin Sangu ya beğeni yağdı: 'Dünyanın en güzel kızılı' #3

    Cesur göğüs dekoltesiyle mest etti!

    Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle şöhretini çoğaltan Sangu Çöp Adam dizisindeki rolüyle kendisinden sıkça bahsettiriyor. Ünlü isim dizide giydiği kıyafetler ve tarzıyla beğeni toplarken, sosyal medyada yaptığı derin göğüs dekolteli ve parlak tulumlu paylaşımıyla görenleri büyüledi.

    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Çöp Adam ın Peri si Elçin Sangu ya beğeni yağdı: 'Dünyanın en güzel kızılı' #4

    "Dünyanın en güzel kızılı"

    Sangu'ya takipçilerinden "Kiralık Aşk''ta da şimdi de çok güzelsin", "Dünyanın en güzel kızılı" yorumları yağdı.

    İşte Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Çöp Adam ın Peri si Elçin Sangu ya beğeni yağdı: 'Dünyanın en güzel kızılı' #5

    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Çöp Adam ın Peri si Elçin Sangu ya beğeni yağdı: 'Dünyanın en güzel kızılı' #6

    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Çöp Adam ın Peri si Elçin Sangu ya beğeni yağdı: 'Dünyanın en güzel kızılı' #7

    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Çöp Adam ın Peri si Elçin Sangu ya beğeni yağdı: 'Dünyanın en güzel kızılı' #8


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