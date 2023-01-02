Cesur minisiyle olay yarattı! Survivor Elanur'un cesur pozlarına yağdı: 'Survivor'ı sallayacak'

Survivor 2023'te yarışacak isimler arasında yer alan fenomen Elanur Pat'ın sosyal medya paylaşımları beğeni topluyor..

Survivor 2023'te yarışacak olan sosyal medya fenomeni Elanur Pat'ın instagram paylaşımları dikkat çekiyor.

30 Aralık 2000 tarihinde dünyaya gelen Elanur Pat Yalova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ve Yazılım Mühendisliği bölümü mezunudur.

Güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Elanur'un Survivor'da adından söz ettireceği şimdiden konuşuluyor.

Elanur ilk olarak Twitch'te yaptığı yayınlar ile tanındı ve daha sonra bir şarkı çıkararak ününe ün kattı. Piyasaya çıkardığı "Bela" isimli şarkıyla tanınan Elanur'un instagram paylaşımları dikkat çekiyor.

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Elanur'un birbirinden iddialı pozları sosyal medyada binlerce beğeni alıyor.

Yeni single müjdesi

Elanur Pat instagram hesabından yaptığı paylaşım ile yeni single çıkaracağının müjdesini verdi. Elanur'un "Yeni single tic tac toe bu cuma yayında" notuyla paylaştığı kareler beğeni topladı.

Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Elanur'un cesur pozlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte Elanur Pat'ın doğum günü paylaşımları..