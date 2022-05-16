Cesur pozlarıyla mest eden Mine Tugay'ın estetiksiz haline bakın! Doğal güzel zannedenler hayret ediyor...

Cesur pozlarıyla mest eden Mine Tugay'ın estetiksiz haline bakın! Doğal güzel zannedenler hayret ediyor...

Gülümse Kaderine dizisinde rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay'ın eski fotoğrafları ortaya çıktı. Tugay'ın doğal güzel olduğunu düşünen hayranları, estetiksiz halini görünce hayal kırıklığına uğradı.

Medcezir dizisinde hayat verdiği "Ender Serezli" karakteriyle büyük bir üne kavuşan Mine Tugay, son olarak "Zalim İstanbul" dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Yer aldığı sayısız projenin yanı sıra güzelliğiyle de herkesin ilgisini üzerine çeken Mine Tugay, uzun bir aranın ardından setlere döndü.

Fox TV'de yayınlanan Gülümse Kaderine dizisinde Neval karakterine hayat veren Mine Tugay, performansıyla kendine hayran bırakıyor.

Kızıl saçları ve fit haliyle beğeni toplayan Tugay, sık sık cesur ve dekolteli sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Genç kızlara taş çıkaran kusursuz bir fiziğe sahip olan 43 yaşındaki oyuncu, bu kez estetiksiz haliyle gündem oldu.

Mine Tugay'ın estetiksiz hali

Güzelliği dillere destan olan ünlü oyuncu Mine Tugay da estetik harikası çıktı.

Mine Tugay'ın kariyerinin ilk yıllarına ait kareleri, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Tugay'ı doğal güzel zannedenler, eski fotoğraflarını gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. İşte Mine Tugay'ın estetiksiz hali...