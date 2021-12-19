Cesur pozlarıyla nefes keserken anne olmuştu! Nadide Sultan'ın oğlunu gören inanamadı

Ekranlarında uzak kalan ve oğlu Kaan'ı büyüten Nadide Sultan, mutlu aile tablosu ile beğeni topluyor. Oğlunu gazetecilerden uzak tutan Sultan, sosyal medyadan paylaşım yapmayı ise ihmal etmiyor.

Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan ve pandemi nedeniyle konserlerine ara veren Nadide Sultan, yeniden sahnelere dönmeye hazırlanıyor.

Bir dönem verdiği cesur pozlarla nefes kesen ve birbirinden başarılı şarkıya imza atan Nadide Sultan, zamanını oğlu Kaan ile geçiriyor.

Oğluna zaman ayıran ve onunla ilgilen Sultan, yeni yılda konserlerine hız kesmeden başlayacağını belirtti.

Oğlu Kaan'ı magazin basınından uzak tutan ünlü şarkıcı, sadece kendi sosyal medya hesabından paylaşmayı tercih ediyor.

Oğlu ve mutlu aile tablosu ile dikkatleri üzerine çeken Nadide Sultan, son hali ile sevenleri bir hayli şaşırttı.

Sanatçının oğlunun oldukça büyüdüğünü ve değiştiğini gören hayranları ise gözlerine inanamadı.

NADİDE SULTAN'IN OĞLU KOCAMAN OLDU

Snob Magazin'de yer alan habere göre; yeni yılda konserlerine devam edeceğini söyleyen Nadide Sultan, "Oğlum Kaan büyüdü artık. Koşturmalarımız başladı" diye konuştu.

2014 yılında yönetmen Hakan Yonat ile evlenen şarkıcı Nadide Sultan, 2018 yılında annelik sevinci yaşamıştı.Nadide Sultan'ın oğlu Kaan'ı ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Sanatçı, "Bu kadar fit kalmanızın sırrı nedir?" sorusuna, "Ben genelde Nadide diyetlerine uyuyorum" cevabını vererek espri yaptı.