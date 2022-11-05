Verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu, eski hali ile gündem oldu. Estetik harikası çıkan Sarıoğlu'nun eski kareleri, hayranlarını şoke etti.

19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dünyaya gelen Hande Sarıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

Eğitimini tamamladıktan sonra farklı bir sektör tercih eden Sarıoğlu, Aşk-ı Memnu dizisinde düğün organizatörü rolünde yer aldı.

2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında boy gösteren Sarıoğlu, spor spikerliği yapmaya başladı.

Habertürk'te spor haberlerini sunan Sarıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video nedeniyle işine son verildiğini açıkladı.

Bunun üzerine uzun süre sosyal medyada konuşulan Hande Sarıoğlu, kısa süre içerisinde ünlendi ve tanınmaya başlandı.

Youtube'da iddia yapan Sports Digitale kanalına transfer olan Hande Sarıoğlu, güzelliği ve verdiği pozlarla da konuşulmaya devam ediyor.

Sosyal medya üzerinden paylaştığı karelerle adından söz ettiren Sarıoğlu, eski haliyle herkesi şaşırttı vbe hayal kırıklığına uğrattı.

Estetiksiz haliyle takipçilerini bir hayli şaşırtan başarılı isme, sosyal medya üzerinden yorum yağdı.

Hande Sarıoğlu'nun eski hali

Hande Sarıoğlu'nun eski halini görenler, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hande'yi tanıyamayan kullanıcılar, "Hande de estetik güzeli çıktı", "Keşke estetiği abartmasaydın" yorumlarında bulundu.

Hande Sarıoğlu, takipçilerinin kendisine sürekli olarak yönelttiği estetik sorularına yanıt vermişti.

Paylaştığı fotoğrafa çok fazla yorum gelince dayanamayıp bir açıklama yapan ünlü spiker, ''Benim alın ve göz kenarlarımda botox, dudaklarımda dolgu var.'' demişti.

Sarıoğlu, Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

''Ekrana bakıp orasında o var, şurasında bu var diye ağlayanlara, Size botox-dolgu ayrımını en basit haliyle açıklıyorum ekip, toplan.

Botox, yüzdeki kırışıklıklara yapılır; alın, kaş arası, göz kenarları sık kullanım alanlarıdır.

Dolgu dediğimiz olay da yüzün her yerine doldurulabilir arkadaşlar. Dudak, çene, burun, elmacık, uzayıp gidiyor liste. Botox da, dolgu da kalıcı değildir.

1 sene içerisinde yenilenmesi gerekir. Benim alın ve göz kenarlarımda botox, dudaklarımda var.''