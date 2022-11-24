Petrol
85.31
-0.12%
Euro
19.3904
0.12%
Dolar
18.6291
0.05%
Altın
1.052
0.40%
Borsa
4888
0.69%
Bitcoin
314.120
-0.55%
BTXN Coin
6.00
1.18%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Ceyda Düvenci'nin babası Poyraz Karayel'in usta yıldızı çıktı!

    Poyraz Karayel dizisinde Cevher Albay karakteriyle hafızalara kazınan İsmail Düvenci, Ceyda Düvenci'nin babasından başkası değil...
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 13:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ceyda Düvenci'nin babası Poyraz Karayel'in usta yıldızı çıktı!

    Sanat camiasındaki akrabalıklar zaman zaman duyanları şaşırtıyor.

    Bir döneme damga vuran Poyraz Karayel dizisinde Cevher Albay karakteriyle hafızalarda kalan İsmail Düvenci 1966 yılında konservatuvardan mezun olduktan sonra oyunculuk kariyerine başladı.

    İlk dönemlerde sinema ve tiyatroya yoğunlaşan oyuncu daha sonra TV dizilerinde yer almaya başladı.

    75 yaşındaki İsmail Düvenci Poyraz Karayel, Avrupa Yakası, Çiçek Taksi gibi birçok ünlü yapımda yer almıştır.

    Ceyda Düvenci'nin babası

    Zümrüt Düvenci ile evli olan İsmail Düvenci'nin kızı da kendi gibi ünlü oyuncu çıktı.

    Baba-kız bir dönem Binbir Gece ve Umutsuz Ev kadınları dizisinde aynı sahneyi bile paylaştı.

    Poyraz Karayel'in Cevher Albay'ı olarak da anılan İsmail Düvenci'nin kızı ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'dir.

    Ceyda Düvenci nin babası Poyraz Karayel in usta yıldızı çıktı! #1

    Ceyda Düvenci nin babası Poyraz Karayel in usta yıldızı çıktı! #2

    Ceyda Düvenci nin babası Poyraz Karayel in usta yıldızı çıktı! #3

    Ceyda Düvenci nin babası Poyraz Karayel in usta yıldızı çıktı! #4

     


    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    İkiyaka katliamı unutulmadı: Erdoğan bizi bu terörden kurtardı
    3. Sayfa

    İkiyaka katliamı unutulmadı: Erdoğan bizi bu terörden kurtardı

    Irak, Lübnanlı bankalarla ortak işlemlerini durdurduğunu açıkladı
    Ekonomi

    Irak, Lübnanlı bankalarla ortak işlemlerini durdurduğunu açıkladı

    Görüş Bildir