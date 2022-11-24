Ceyda Düvenci'nin babası Poyraz Karayel'in usta yıldızı çıktı!

Poyraz Karayel dizisinde Cevher Albay karakteriyle hafızalara kazınan İsmail Düvenci, Ceyda Düvenci'nin babasından başkası değil...

Sanat camiasındaki akrabalıklar zaman zaman duyanları şaşırtıyor.

Bir döneme damga vuran Poyraz Karayel dizisinde Cevher Albay karakteriyle hafızalarda kalan İsmail Düvenci 1966 yılında konservatuvardan mezun olduktan sonra oyunculuk kariyerine başladı.

İlk dönemlerde sinema ve tiyatroya yoğunlaşan oyuncu daha sonra TV dizilerinde yer almaya başladı.

75 yaşındaki İsmail Düvenci Poyraz Karayel, Avrupa Yakası, Çiçek Taksi gibi birçok ünlü yapımda yer almıştır.

Ceyda Düvenci'nin babası

Zümrüt Düvenci ile evli olan İsmail Düvenci'nin kızı da kendi gibi ünlü oyuncu çıktı.

Baba-kız bir dönem Binbir Gece ve Umutsuz Ev kadınları dizisinde aynı sahneyi bile paylaştı.

Poyraz Karayel'in Cevher Albay'ı olarak da anılan İsmail Düvenci'nin kızı ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'dir.