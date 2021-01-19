Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa'nın hastalığı nedir? Serebral Palsi nedir, belirtileri nelerdir?

Ceyda Düvenci'nin Instagram paylaşımı ile birlikte kızı Melisa Nur'un hastalığı merak konusu oldu. Beyin felci olarak bilinen Serebral Palsi hastalığı nedir? Serebral Palsi belirtileri nelerdir?

Ceyda Düvenci'nin Engin Akgün'den olan kızı Melisa ile ilgili paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Serebral Palsi ile mücadele eden kızı Melisa hakkındaki bilgiler araştırılmaya başladı.

Ceyda Düvenci, doğduktan bir gün sonra beyin kanaması geçiren kızı Melisa'nın hastalığı nedir, Melisa kaç yaşında gibi sorular gündeme geldi.

CEYDA DÜVENCİ'NİN KIZI NE HASTASIDIR?

Oyuncu Ceyda Düvenci, 17 Ağustos 2008 yılında iş adamı Engin Akgün ile dünya evine girdi. Bu evlikten Melisa Nur adında bir kız çocuğu bulunmaktadır.

Fakat yeniden evliliği iyi yürümeyen Ceyda Düvenci gazeteci eşi Engin Akgün'den 4 Şubat 2013 tarihinde boşanır.2015 yılında Bülent Şakrak ile evlenmiştir.

10 yaşındaki Melisa Nur, doğumunun ertesi günü beyin kanaması geçirmiştir. Serebral Palsi teşhisi konulan Melisa, mücadelesini sürdürüyor.

SEREBRAL PALSİ NEDİR?

Serebral Palsi; beyinde oksijensiz kalma gibi nedenlerle oluşan hasarların beyin ve kas grubu arasındaki iletişimi etkilemesi ve kasların kullanımında güçlük çekilmesine yol açan nörolojik bir rahatsızlıktır.

Diğer adı Statik Ensefalopati olan bu beyin hasarı doğum sırasında ve sonrasında bebeklerin yeterli oksijeni alamaması, enfeksiyon gelişmesi, pıhtılaşma problemleri, düşük kilo, yüksek ateş ya da beyin travmaları hastalığın en sık görülen nedenleri arasında bulunmaktadır

. Yeni doğan bebeklerin ortalama %20’sinde bu nedenlere bağlı olarak Serebral Palsi görülmektedir.

Genellikle erken fatal dönem ve 5 yaşa kadar görülen Serebral Palsi oksijen yetersizliğinin yanı sıra enfeksiyon ve beyin anomalilerinde de ortaya çıkmaktadır.

SEREBRAL PALSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Serebral palsinin belirti ve bulguları, beyindeki hasarın konumuna ve ağırlığına göre büyük ölçüde değişebilir. Serebral palsi ile bağlantılı hareket ve koordinasyon problemleri şunlardır: