Çeyizi erkek tarafı mı hazırlar, kız tarafı mı? Nihat Hatipoğlu'nun programından sonra sosyal medya yıkıldı! Nihat Hatipoğlu, Ramazan'a özel yaptığı programda evliliğe dair detaylara değindi. Bu detaylardan birisi ise çeyiz hazırlamaya yönelik oldu. Peki, Çeyizi erkek tarafı mı hazırlar, kız tarafı mı?

Evlenmeyle ilgili konular sosyal medya üzerinden sık sık gündeme geliyor. Ülkemizde her yöreye ait farklı adetler var.

Her yörenin adetleri değişkenlik gösterdiği için, kız istemesinden düğününe kadar farklı farklı da adetler uygulanıyor.

Bu farklılıklardan birisi ise çeyiz hazırlamaya yönelik. Evlenme aşamasında olanlar, çeyizi kimin hazırlaması gerektiğini merak ediyor.

Nihat Hatipoğlu, Ramazan'a özel yaptığı programda da bu konuya değindi.

Nihat Hatipoğlu'nun programından sonra ise sosyal medyada çeyiz konusunda ikilimler yaşanmaya başlandı.

Peki, Çeyizi erkek tarafı mı hazırlar, kız tarafı mı? İşte detaylar...

Çeyizi erkek tarafı mı hazırlar, kız tarafı mı?

Çeyiz hazırlama konusu yöreden yöreye değişiyor. Ancak genellikle, kız tarafı hazırlıyor. Kız tarafı, evlendiği zaman çeyiziyle birlikte yeni evine gidiyor.

Bunun nedeni ise kız annelerinin erken yaşlardan itibaren çeyiz hazırlıklarına başlamış olmaları...

Nihat Hatipoğlu ise dün akşam yayınlanan programında bu konuya değindi. Hatipoğlu, bu konunun bizim yukarıda da belirttiğimiz gibi bölge bölge değiştiğini ve bir anlaşmaya varamadıklarını söyledi.

Ancak Hatipoğlu'nun, "Baba kızını çeyizsiz gönderebilir ve bütün eşyayı hazırlamak erkeğin görevidir" sözleri sosyal medyaya damga vurdu. Bu konu üzerinde paylaşımlar yapılırken, bazıları destek verdi bazıları ise vermedi.