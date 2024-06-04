Ceza bakın nereliymiş! İşte ünlü rapçi Ceza'nın memleketi... Türk rap müziğinin önemli isimlerinden olan Ceza'nın nereli olduğu merak ediliyor. İşte Ceza'nın memleketi...

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Ünlü rapçi Ceza hakkında merak edilenler zaman zaman sosyal medyada gündeme geliyor.

Sagopa Kajmer'in annesinin vefatı sonrası yayınladığı başsağlığı mesajı ile dikkat çeken Ceza hakkında aramalar hız kazandı.

Ceza hakkında merak ettiklerini öğrenmek isteyenler ünlü rapçi hakkında araştırma yapmaya başladı.

Türk rap müziğinin önemli isimlerinden olan Ceza hakkında en çok merak edilenler arasında ünlü ismin memleketi yer alıyor.

Ünlü rapçi Ceza'nın nereli olduğu birçok kişi tarafından merak edilmektedir.

Peki, Ceza nereli? İşte Ceza'nın memleketi...

Ceza adıyla bilinen ünlü rapçi Bilgin Özçalkan, 31 Aralık 1976 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi.

Ceza, Danyal Özçalkan ve Servet Özçalkan'ın oğlu olarak 31 Aralık 1976 tarihinde Üsküdar'da dünyaya geldi fakat nüfus cüzdanında 1 Ocak 1977 olarak kayıt edilmiştir.

Ceza, küçük yaştan itibaren rap müzikle ilgilenmektedir.