Petrol
97.45
-0.48%
Euro
18.6128
0.42%
Dolar
18.6048
0.69%
Altın
1.001
0.66%
Borsa
4392
0.00%
Bitcoin
370.296
-4.96%
BTXN Coin
10.21
0.69%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    ÇGHB kadrosunu yıkan haber! Ünlü oyuncu aniden...

    Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adını duyuran ünlü oyuncunun sağlık haberi sevenlerini üzdü.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 17:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ÇGHB kadrosunu yıkan haber! Ünlü oyuncu aniden...

    İlk bölümü 2008 yılında yayınlanan Kanal D'nin sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar, ilk kadrosuyla 2011 yılında 89. bölümü ile final yaparak sona ermişti.

    Kadrosunda Eser Yenenler, Ersin Korkut, İbrahim Büyükak, Büşra Pekin ve Oğuzhan Koç gibi isimlerin yer aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar, izleyiciler tarafından büyük ilgi görmüştü.

    Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla hafızalara kazınan isimlerden biri de ünlü oyuncu Metin Yıldız olmuştu.

    Yıldız, yazdığı skeçlerle ve oynadığı oyunlarla seyircinin beğenisini topluyordu.

    Kalp krizi geçirdi

    Geçtiğimiz günlerde meslektaşı Ceylan Yılmaz ile hayatını birleştiren 47 yaşındaki Yıldız'dan sevenlerini üzen bir haber geldi.

    Son olarak 'Nuh'un Gemisi Cudi'de 2' filminde rol alan Metin Yıldız, geçtiğimiz cuma günü sabaha karşı evinde kalp krizi geçirdi.

    Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Yıldız'ın tıkanan iki damarına anjiyo yapıldı.

    Sevilen oyuncunun sağlık durumu merak konusu oldu. Taburcu olan Metin Yıldız'ın evinde istirahat ettiği öğrenildi.

    ÇGHB kadrosunu yıkan haber! Ünlü oyuncu aniden... #1


    7 Kasım 2022 Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 174 milyon dev ikramiye...
    Yaşam

    7 Kasım 2022 Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 174 milyon dev ikramiye...

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Berfu Yenenler'den popo eleştirilerine cevap
    Magazin

    Berfu Yenenler'den popo eleştirilerine cevap

    Görüş Bildir