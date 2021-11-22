ÇGHB konuğu Yasemin Yalçın kimdir, kaç yaşında? İnce İnce Yasemince sahnede...

Tiplemeleriyle bir döneme damgasını vuran usta oyuncu Yasemin Yalçın, Çok Güzel Hareketler Bunlar sahnesine konuk oldu. Yasemin Yalçın hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu.

Eski dostlar Yasemin Yalçın ve Yılmaz Erdoğan, Çok Güzel Hareketler programında buluştular.

Uzun zamandır ekranda olmayan Yalçın, Çok Güzel Hareketler 2 programının 100. bölümüne özel konuk olarak geldi.

62 yaşındaki Yalçın, seyirciler tarafından coşkuyla karşılandı.

Sürahi Nine tiplemesiyle gönülleri fetheden Yalçın, seyircilerin merak konusu oldu. Yasemin Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular araştırılıyor. İşte Yasemin Yalçın ve hakkında merak edilenler...

YASEMİN YALÇIN KİMDİR?

Yasemin Yalçın, 1959 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1982 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra Kenter tiyatrosunda görev almıştır.

Birçok film ve tiyatro oyunları bulunan oyuncu, 2009 yılında Suzan Kardeş tarafından çıkarılan Makyaj Odası Şarkıları albümünde seslendirdiği Taht Kurmuşsun Kalbime adlı şarkı ile albümde yer almıştır.

Kızı Eda'nın şeker hastalığına yakalanması sonrasında tiyatroya ara vermiştir. Daha sonra oynamış olduğu Oyunun Oyunu adlı tiyatro oyunuyla tiyatroya geri dönmüştür.

1991 yılında En İyi Komedyen ödülünü alan başarılı oyuncu televizyon ekranlarında uzun yılar boyunca yayınlanan Yasemince adlı kült TV klasiğinde yıllarca değişik karakterler canlandırmıştır. En bilinenleri Sürahi Hanım, Gülazer, Kakılmış, Şuayip, Alican ve Başbayan'dır.

10 Mayıs 1991 tarihinde "Yasemin Yalçın Tiyatrosu"nu eşi İlyas İlbey'le birlikte kurdu.

Yasemin Yalçın'ın Halil Ateşler ile yaptığı birinci evliliğinden Eylül Ateşler (d.29 Eylül 1986) adında bir kız çocuğu vardır.

İlyas İlbey ile evliliğinden ise Eda (d.1998) adında bir kız çocukları vardır.

YASEMİN YALÇIN DİZİ VE FİLMLERİ

2011 – Yasemin Yalçın İle (TV Dizisi)

2010 – Yasemince (TV Dizisi)

2008 – Aman Annem Görmesin (TV Dizisi)

2005 – AB'nin Yolları Taştan (TV Dizisi)

2002 – Sana Bayılıyorum (TV Dizisi)

2000 – Yaseminnamecik (TV Dizisi)

1998 – Varyemez (Sinema Filmi)

1997 – İnce İnce Yasemince (TV Dizisi)

1996 – 2005 – Yasemince (TV Dizisi)

1996 – Mesela Dedik (TV Dizisi)

1994 – Yaseminname (TV Dizisi)

1993 – Haşlama Taşlama (TV Dizisi)

1992 – Mahallenin Muhtarları (TV Dizisi) Konuk Oyuncu

1989 – Talih Kuşu (Sinema Filmi)

1987 – Babamız Eğleniyor (Sinema Filmi)

TİYATRO OYUNLARI

1993 – Kadınlık bizde kalsın (yazar:Yılmaz Erdoğan)

1993 – Haşlama taşlama (yazar:Yılmaz Erdoğan)

2005 – Oyunun Oyunu (yazar:Michael Frayn)

2012 – Hanımhanımcıklar (yazar:Yılmaz Erdoğan)