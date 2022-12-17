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    ÇGHB yıldızı Survivor 2023 kadrosunda! Dominik'in yüzü gülecek...

    Acun Ilıcalı, Berdan Mardini ve Ümit Erdim'in ardından Survivor'a gidecek olan üçüncü ismi de açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2022 - 13:46
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    ÇGHB yıldızı Survivor 2023 kadrosunda! Dominik'in yüzü gülecek...

    TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor için yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

    Survivor 2023 kadrosu şekillenmeye başladı. Acun Ilıcalı, Berdan Mardini ve Ümit Erdim'i açıkladı.

    Survivor 2023 kadrosu merakla beklenirken, bir isim daha belli oldu.

    Çok Güzel Hareketler Bunlar'da "Hıyarlı Baba" olarak hafızalara kazınan ünlü isim yeni yarışmanın kadrosuna dahil oldu.

    Murat Eken kadroda

    Sosyal medya hesabından Survivor 2023'le ilgili paylaşımlar yapmaya başlayan Acun Ilıcalı, yarışmacı kadrosunu duyurmaya devam ediyor.

    Daha önce Berdan Mardini ve Ümit Erdim'in adını açıklayan Ilıcalı, son yarışmacının Murat Eken olduğunu söyleyerek "Sevgili Murat Eken Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

    ÇGHB yıldızı Survivor 2023 kadrosunda! Dominik in yüzü gülecek... #1

     


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