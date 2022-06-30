ÇGHB'de Hilmi Deler'in sevgilisiydi! Fatma Tezcan bikinisiyle 'Bu ne fizik' dedirtti...

ÇGHB'de Hilmi Deler'in sevgilisiydi! Fatma Tezcan bikinisiyle 'Bu ne fizik' dedirtti...

Çok Güzel Hareket 2'de oyunculuk performansıyla dikkati çeken Fatma Tezcan, bikinili kareleriyle görenlerin aklını başından almayı başardı.

Yılmaz Erdoğan tarafından hayata geçirilen ve Eser Yenenler'in sunduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar, devam ediyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan daha sonra Star TV'ye geçen program, eğlenceli anlara sahne oluyor.

Herkesi eğlendiren skeçlerin yazıldığı programdan fazlasıyla ayrılan oyuncu oldu ancak final vermedi.

Kalan oyuncular arasında yer alan Fatma Tezcan, Hilmi Deler ile yaşadığı aşkı sonlandırdı ve herkesi şaşırttı.

İkilinin evlenmesi beklenirken, aşklarının ayrılıkla sonuçlanması merak uyandırdı...

Konu hakkında çiftten açıklama gelmezken, Fatma Tezcan ise yaz sezonunu açtı ve tatile çıktı.

Oyunculuğu ile dikkati çeken Tezcan, bikinili fotoğrafı ve kusursuz fiziği ile sosyal medyada gündem oldu.

Fatma Tezcan'dan bikini şov

Komedi programı Çok Güzel Hareket 2'nin başarılı oyuncularından birisi olan Fatma Tezcan, sıcak havalarda soluğu denizde aldı.

Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Tezcan, takipçileri için paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Deniz kenarından oturarak bikinili poz veren Tezcan'a takipçilerinden çok sayıda beğeni geldi.