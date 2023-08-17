Chloe Loughnan cesur pozlarıyla nefes kesti!
ensonhaber.com

İrlandalı Cloe Loughnan 2014 yılında ile dünyaevine girmesinin ardından üne kavuştu.

Mutlulukları kısa süren Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç 2019 yılında evliliklerini sonlandırdı.

Ünlü model Chloe, güzelliği ve paylaşımlarıyla Türkiye'de hala dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Chloe Coco, fiziğini öne çıkaran pozlarıyla gündem oldu.

Manken gibi manken

Fit görüntüsü ile düşman çatlatan pozlar veren 31 yaşındaki model, beğeni yağmuruna tutuldu.

Coco, başta bikinili kareleri olmak üzere nefes kesti.

Chloe Loughnan cesur pozlarıyla nefes kesti!
Chloe Loughnan cesur pozlarıyla nefes kesti!
Chloe Loughnan cesur pozlarıyla nefes kesti!