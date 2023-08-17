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İrlandalı manken Cloe Loughnan 2014 yılında Serdar Ortaç ile dünyaevine girmesinin ardından üne kavuştu.
Mutlulukları kısa süren Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç 2019 yılında evliliklerini sonlandırdı.
Ünlü model Chloe, güzelliği ve paylaşımlarıyla Türkiye'de hala dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan Chloe Coco, fiziğini öne çıkaran pozlarıyla gündem oldu.
Manken gibi manken
Fit görüntüsü ile düşman çatlatan pozlar veren 31 yaşındaki model, beğeni yağmuruna tutuldu.
Coco, başta bikinili kareleri olmak üzere nefes kesti.