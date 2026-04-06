CHP eleştirisi sonu oldu: Sözcü TV'de Yılmaz Özdil dönemi kapandı

Türkiye'de CHP'nin iktidara gelmesi durumunda basının daha özgür olacağını sürekli tekrar ediliyor.

Ancak gerçek oldukça farklı.

Bunun son örneği, Yılmaz Özdil'in Sözcü TV'deki yorumlarının ardından görüldü.

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, belediye çalışanı olan 21 yaşındaki bir genç kızla otel odasında yakalandı.

Soruşturmanın genişlemesiyle birlikte Özkan Yalım'ın farklı sevgililerini belediyede istihdam ettiği ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yakın arkadaş olduğu nedeniyle partiden ihracı ötelenen Özkan Yalım'ın kirli geçmişi, Sözcü TV ekranlarında Yılmaz Özdil tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

"CHP'DE LAĞIM PATLADI"

Yılmaz Özdil, "Adamın belinde havlu, 21 yaşında belediyede çalışan bir kız, bir tanesini götürmüş İzmir Bornova'da bir yere sokmuş.

Yani rezilliğin bini bir para. Kumar oynamaya gitmişler. Karısından boşanmak için malı mülkü bilmem kimin üstüne yapmış.

Bir rezillik, lağım patladı değil mi?

Yapılacak en doğru şey...

Özgür Özel de çıktı dedi ki: 'Ben dedi bu tablodan utandım, milletimden özür diliyorum' dedi.

Çok güzel, at abi bunu! At, ne bekliyorsun yani? Bu daha ne tutuluyor yani? Bu ne bu yani?" ifadelerini kullandı.

İSTİFASINI YAZDI

Bu sözler, Sözcü TV'de Yılmaz Özdil'in sonunu hazırladı.

Yılmaz Özdil'e yönelik CHP tarafından finanse edilen sosyal medya yapılanması 'saldırı' kampanyası başlattı.

Edinilen bilgiye göre; CHP Genel Merkezi tarafı da Sözcü TV yönetimini baskı altına aldı.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Sözcü TV'nin köşeye sıkışması üzerine; Yılmaz Özdil, istifasını kanal yönetimine sundu.