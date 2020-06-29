CHP, internet medyasının isteğini Meclis'e taşıdı

Meclis'e sunulan kanun teklifinde internet haber sitelerinde çalışan gazetecilerin de Basın İş Kanunu kapsamına alınması istendi.

Türkiye'de basılı gazeteler tek tek kapanırken internet medyası günden güne güçlenerek daha fazla okura ulaşmaya başladı.

Milyonlarca kişinin her gün takip ettiği internet haber sitelerinin en büyük sorunlarından biri ise, çalışanların Basın İş Kanunu'na dahil edilmemesi.

KONU MECLİS'İN GÜNDEMİNDE

Bu sorun, CHP tarafından Meclis'e taşındı.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, gazetecilerin sorunuyla ilgili hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

İNTERNET SİTELERİNDE ÇALIŞAN GAZETECİLERİN HAKKI VERİLSİN

Kanun teklifinin kabul görmesi durumunda internet haber sitelerinde çalışan gazeteciler de başta basın kartı olmak üzere kanundaki tüm haklardan yararlanabilecek.