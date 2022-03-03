CHP'li danışman ve koruması Deniz Zeyrek'e saldırmaya kalktı

'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni' imza töreninde CHP Basın Danışmanı Ömer Topsakal, yanındaki korumayla birlikte gazeteci Deniz Zeyrek'in üzerine yürüdü.

28 Şubat'ta 6 muhalefet partisi tarafından 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni' imzalandı.

Etkinliğe çok sayıda yayın kuruluşu ve gazeteci davet edildi.

Ankara'daki Bilkent Otel'de gerçekleştirilen etkinlikte yaşanan bir olay oldukça dikkat çekti.

CHP'Lİ DANIŞMAN GAZETECİ ZEYREK'İN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

CHP Basın Danışmanı Ömer Topsakal, gazeteci Deniz Zeyrek'le tartıştı.

Topsakal daha sonra yanındaki korumayla birlikte Zeyrek'in üzerine yürüdü.

Yaşananları köşesine taşıyan Zeyrek, "Beş yıldır davet edildiğim ilk CHP etkinliğiydi" diyerek CHP'li danışmanların bunca yıl kendisine koyduğu akredite yasağından bahsetti.

KÖŞESİNDE KALEME ALDI

CHP'li bir danışmanla söz konusu toplantıda muhatap olmak zorunda kaldığını ifade eden Deniz Zeyrek, kendisine durumdan duyduğu rahatsızlığı ilettiğini, CHP'li danışmanın ise buna karşılık olarak bağırıp çağırarak, üstüne yürüdüğünü yazdı.