CHP'nin anketçisi Murat Gezici'den canlı yayında Murat Kurum'a övgüler Yerel seçimlerde yarışın en hararetli geçeceği illerden biri olan İstanbul'da zaman daraldıkça hararet yükseliyor.. İmamoğlu'nun önceki seçimlerde oluşan rüzgarını kaybettiğini belirten CHP'nin anketçisi Murat Gezici, Murat Kurum'un Türk toplumu tarafından kabul görmüş ve sevilen bir kişi olduğunu söyledi..

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ensonhaber.com

Türkiye, sayılı günler sonra yerel seçimler için sandığa gidiyor..

Siyasi partilerin çalışmaları devam ederken, en kritik illerden biri olan İstanbul için adayların çoğu netleşti..

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul'da Murat Kurum'u, CHP mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, İyi Parti Buğra Kavuncu'yu, Saadet Partisi Birol Aydın'ı, Zafer Partisi ise Azmi Karamahmutoğlu'nu aday gösterdi..

Başak Demirtaş'ın aday olmadığını açıklamasının ardından DEM Parti'den ise henüz bir açıklama gelmedi..

Bu durum muhalif kesimden bazı isimleri kızdırırken, bazıları ise katıldıkları televizyon programlarında İstanbul'daki adayları yorumluyor..

Bunlardan biri ise CHP'nin anketçisi Murat Gezici.

Muhalefete yakınlığıyla bilinen KRT TV'de katıldığı programda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını değerlendiren Gezici'nin Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'dan övgülerle bahsetmesi dikkat çekti..

Murat Gezici, Kurum'un bakanlığı döneminde sel ve deprem gibi doğal afetlerde yaptığı hizmetlerle Türk toplumu tarafından kabul görülen ve sevilen biri olduğunu söyledi.

"Murat Kurum Türk toplumu tarafından kabul görülen ve sevilen bir isim"

Ekrem İmamoğlu'nun ise 2019 yerel seçimlerinde gösterdiği rüzgarını kaybettiğini belirten Gezici, şu ifadeleri kullandı:

Her ne kadar eleştirilse de Murat Kurum geçmişte bürokratlık yapmış, bakanlık yapmış, deprem olduğunda, sel olduğunda, bir yangın olduğunda gösterdiği performans Türk toplumu tarafından kabul görmüştür.



Birçok araştırma şirketi Murat Kurum'u Türkiye'nin en çok güvenilen iki isminden biri olarak telaffuz etmektedir. Sayın Erdoğan boşu boşuna aday çıkarmadı.

"En güçlü aday, çok ciddi bir yarış olacak"