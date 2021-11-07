CHP'yi rahatsız eden Üç Kuruş'tan dikkat çeken fragman

Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş dizisinin Romanlara karşı önyargı oluşturduğunu belirterek RTÜK'e çağrıda bulunan CHP'li Özcan Purçu'nun ardından, fragmanda dikkat çeken mesajlara yer verildi.

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Üç Kuruş adlı diziye dair tartışmalar sürüyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı, romanları konu olan dizi, İstanbul'un roman havasıyla özdeşleşmiş semti Balat'tan gerçek hayatın renklerini yansıtıyor.

İlk bölümü büyük ilgi gören dizi CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu tarafından tepkiyle karşılandı.

Dizinin yayınlanan 2. bölüm fragmanı ise anlam yüklüydü.

Başrol karakteri Kartal, Romanlar olarak uğradıkları ayrımcılığa dair örnek olacak bir konuşma yaptığı sahne ön yargı ve ayrımcılığa dair mesajlar verdi.

Üç Kuruş 2. Bölüm Ön İzleme VİDEO

CHP'DEN ÜÇ KURUŞ TEPKİSİ

Özcan Purçu, dizide Roman yurttaşlara karşı ayrımcı bir yaklaşım sergilendiğini söyledi.

Purçu, diziye ilişkin RTÜK'e çağrıda bulunarak, "Kimsenin çıtı çıkmıyor. Neden bu diziyle ilgili işlem yapmıyorlar, ceza vermiyorlar? "Benim için bu dizi bir kuruş bile etmez" dedi.

"ROMANLAR ÖTEKİLEŞTİRİLİYOR"

Roman mahallesinde çekildiğini söylediği dizide Romanların ötekileştirildiğini ifade eden Purçu, "Başrol oyuncusu mafyavari, küfrün bini bir para. Dizide Romanlar, 'Çingene' diye geçiyor. Hani ülkemizde 'Çingene' terimi suçtu, yasaktı? 'Bunu söyleyenler ayrımcılık suçu işliyor.' diye yasa var. Biz Romuz, Romanız, resmi adımız da bu. Romanları kumarbaz, uyuşturucu bağımlısı, hırsız, mafyavari kişilermiş gibi gösteren, cinayet işleyen bir başrol oyuncusu var ama kimsenin çıtı çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

ÜÇ KURUŞ'TAN MESAJLI FRAGMAN

Üç Kuruş'un merakla beklenen 2. bölümünden fragmanı, anlamlı mesajlarla yayınlandı.

Fragmanda, Kartal karakterinin yaptığı konuşma dikkati çekerken, romanlara karşı sergilenen davranışlar yer aldı.

"BİZ KİMİZ TANIYIN"

Kartal'ın Romanlar olarak uğradıkları ayrımcılığa dair örnek olacak bir konuşma yaptığı sahnede "Sizin ön yargılarınız size yetiyor maşallah. Kafanızı değiştiremiyorsunuz, size benzemeyene kötü diyorsunuz, pis diyorsunuz. Halbuki hangisi daha kolay; bizim değişmemiz mi? Sizin kafanızı değiştirmeniz mi? Bir gelin bir görün, biz kimiz tanıyın! Öyle konuşun, olmaz mı? " sözleri toplumdaki ön yargılara ve ötekileştirmeye dair birçok noktanın altını çizdi.