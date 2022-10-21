Christoph Daum'un sağlık durumu nasıl? Hastalığı ne? Kötü haberi böyle duyurdu!

Christoph Daum'un sağlık durumu nasıl? Hastalığı ne? Kötü haberi böyle duyurdu!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, acı haberi duyurdu. Peki Alman yıldızın sağlık durumu nasıl? Hastalığı ne? İşte detaylar...

Ülkemizde ilk olarak 1994 yılında Beşiktaş 'ı çalıştıran ardından Fenerbahçe 'nin ve Bursaspor'un başına geçmişti.

Türkiye'de 3 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı kupası kazanan Daum, beklenmedik haberi paylaştı.

Ülkemize Beşiktaş'la anlaşarak "Merhaba" diyen Alman teknik adam, Gordon Milne'nin ardından Süleyman Seba'nın Siyah-beyazlı takımın başına getirmesiyle kariyeri başladı.

Devre arasında aldığı Beşiktaş'a Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı getiren Daum, 1994-95 sezonunda ise takıma 11. şampiyonluğunu yaşattı.

Daha sonra 2003- 2004 sezonunda Fenerbahçe'de teknik direktör olarak devam etti. Ardından 2013'te Bursaspor'la anlaştı.

Son olarak Romanya Milli Takımı'nı çalıştıran Alman teknik adam, sosyal medyadan kötü haberi sevenleriyle paylaştı.

Christoph Daum’un hastalığı ne? Sağlık durumu nasıl?

Alman yıldız, sosyal medya hesabından kansere yakalandığını duyurdu. Daum, paylaşımında “Merhaba sevgili futbolseverler, bugün size çok kişisel bir mesajla hitap etmek istiyorum: Ne yazık ki, rutin muayenenin bir parçası olarak kanser teşhisi aldığım için son birkaç ay içinde halktan ayrılmak zorunda kaldım.

O zamandan beri Prof. Dr. Jürgen Wolf ve CIO Cologne'deki ekip ile emin ellerdeyim ve tedavinin benim için çok iyi sonuç vermesine sevindim!" sözlerine yer verdi.

Beşiktaş açıklama yaptı

Beşiktaş eski teknik direktörü için sosyal medyadan paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda "Kanser teşhisi konulan eski teknik direktörümüz Christoph Daum’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.