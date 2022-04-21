Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı ahayranlarını hüsrana uğrattı! Bıyıklarıyla sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günlerde ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, imaj değiştirdi. Başrolünde yer aldığı Yakamaz S-245 dizisinin galasına katılan Tatlıtuğ'un bıyık bıraktığı görüldü.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, 2016 yılında sade bir tören ile Paris'te dünya evine girdi.

Mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, 15 Nisan'da Kurt Efe adını verdikleri oğullarına kavuştu.

İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Tatlıtuğ, geçtiğimiz akşam başrolünde yer aldığı Yakamoz S-245 dizisinin galasına katıldı.

Özel hayatının yanı sıra kariyeriyle de adından söz ettiren yakışıklı oyuncu, son haliyle ilgi odağı oldu.

Bıyık bıraktı

İmajında sık sık değişikliğe giden Kıvanç Tatlıtuğ, yeni dizisi Yakamoz S-245'in galasına da yeni imajıyla katıldı.

Bir süredir kullandığı sakallarının yanı sıra bir de bıyık bırakan Tatlıtuğ, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, yakışıklı oyuncunun yeni tarzını beğenirken bazıları beğenmedi.

38 yaşındaki oyuncuya, ''Baba olunca imaj da değişti'', ''Kıvanç tam bir baba olmuş'', ''Bıyık 10 yıl yaşlandırmış'' yorumları yapıldı.