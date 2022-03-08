Çiçeği burnunda dizi 'Baba'nın finali ortaya çıktı! 'Her şey rüya mıydı'

Çiçeği burnunda dizi 'Baba'nın finali ortaya çıktı! 'Her şey rüya mıydı'

Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer'in yer aldığı Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Baba'nın final bölümüne dair bazı iddialar ortaya atıldı.

Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile genç yetenek Tolga Sarıtaş’ı buluşturan ‘Baba’ dizisi, yayın hayatına devam ediyor.

Ay Yapım imzalı, Gökhan Horzum ve Ekin Atalar’ın kaleminin Çağrı Bayrak’ın rejisiyle buluşacağı dizinin kadrosunda Nihan Okutucu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Cem Uslu, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi oyuncular da yer alıyor.

Dizi, bir Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi’nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu alıyor.

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor.

ALZHEIMERA YAKALANMIŞTI

İlk bölümde karakter, bazı sahnelerde nesnelerin adını unutmaya başlamıştı. Sonrasında ise geçmişinden hayaller görmeye başlamıştı. Durumu fark eden Emin Saruhanlı doktor bir arkadaşından yardım istemişti.

Her ne kadar hastaneye gitmeyi kabul etmemiş olsa da arkadaşının yardımıyla da bazı tahlilleri vermişti.

Doktor arkadaşının yaptığı testler sonrasında Emin Saruhanlı’nın hastalığı Alzheimer başlangıcı olarak ortaya çıktı.

"HER ŞEY EMİN'İN RÜYASI OLABİLİR"

Ödemiş’ten İstanbul’a gelen Saruhanlı ailesinde Kadir ile Emin Saruhanlı arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Ancak Baba dizisinin finaliyle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Haluk Bilginer'in hayat verdiği Emin Saruhanlı'nın Alzheimer hastası olduğu Baba dizisinin finalinde aslında tüm yaşanan hikayesinin Emin karakterinin rüyası olduğu fikri ortaya atıldı.

Baba dizisi 4. bölümüyle de Salı akşamı ekrana gelmeye devam edecek. Hikayenin akıbeti ise yeni bölümlerle şekillenecek.