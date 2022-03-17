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Çiçeği burnunda dizi reyting canavarına yenildi, hayranları şoke oldu! İşte final tarihi

Çiçeği burnunda dizi reyting canavarına yenildi, hayranları şoke oldu! İşte final tarihi

Fox TV'de yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisi de reyting kurbanı oldu. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın yer aldığı Son Nefesime Kadar dizisinin final tarihi açıklandı.