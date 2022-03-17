Petrol
101.83
3.89%
Euro
16.25
0.63%
Dolar
14.68
0.44%
Altın
916.16
1.27%
Borsa
2126
1.76%
Bitcoin
598.518
0.67%
BTXN Coin
39.29
0.48%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 5 C

    Çiçeği burnunda dizi reyting canavarına yenildi, hayranları şoke oldu! İşte final tarihi

    Fox TV'de yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisi de reyting kurbanı oldu. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın yer aldığı Son Nefesime Kadar dizisinin final tarihi açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 11:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çiçeği burnunda dizi reyting canavarına yenildi, hayranları şoke oldu! İşte final tarihi

    Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş'ın oturduğu, senaryosunu Hatice Meryem'in kaleme aldığı Fox TV'nin yeni dizisi Son Nefesime Kadar, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyordu.

    Pastel Film imzalı Son Nefesime Kadar dizisi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

    Başrollerinde Ertan Saban, Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay, Begüm Birgören ve Rojda Demirer'in yer aldığı diziden beklenti yüksekti.

    Ancak BBC'nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinden uyarlanan dizi, çarşamba akşamı Kuruluş Osman ve Sadakatsiz gibi güçlü yapımlar karşısında direnemedi.

    Durum böyleyken reytinglerde istenen sonucu veremeyen diziden hayranlarını üzen bir haber geldi.

    FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

    Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Son Nefesime Kadar dizisi, reytinglerde beklenen başarıyı gösteremeyince final kararı alındı.

    Küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu edinen Son Nefesime Kadar dizisinin final fragmanı yayınlandı.

    Yayınlanan fragmana göre dizi, 23 Mart Çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan 5. bölümüyle birlikte final yapacak.

    Çiçeği burnunda dizi reyting canavarına yenildi, hayranları şoke oldu! İşte final tarihi #1


    İlginizi Çekebilir

    Burak Elmas'tan Barcelona sözleri
    Futbol

    Burak Elmas'tan Barcelona sözleri

    Kripto Paralar Sürekli Kazanç Getiriyor mu? Evet!
    Btcrobo

    Kripto Paralar Sürekli Kazanç Getiriyor mu? Evet!

    Rusya'dan gelen yağ yüklü gemiden sevkiyat başladı
    Gündem

    Rusya'dan gelen yağ yüklü gemiden sevkiyat başladı

    Görüş Bildir