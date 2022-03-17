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- Çiçeği burnunda dizi reyting canavarına yenildi, hayranları şoke oldu! İşte final tarihi
Çiçeği burnunda dizi reyting canavarına yenildi, hayranları şoke oldu! İşte final tarihi
- Haber Merkezi
- 17.03.2022 - 11:40
Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş'ın oturduğu, senaryosunu Hatice Meryem'in kaleme aldığı Fox TV'nin yeni dizisi Son Nefesime Kadar, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyordu.
Pastel Film imzalı Son Nefesime Kadar dizisi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Başrollerinde Ertan Saban, Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay, Begüm Birgören ve Rojda Demirer'in yer aldığı diziden beklenti yüksekti.
Ancak BBC'nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinden uyarlanan dizi, çarşamba akşamı Kuruluş Osman ve Sadakatsiz gibi güçlü yapımlar karşısında direnemedi.
Durum böyleyken reytinglerde istenen sonucu veremeyen diziden hayranlarını üzen bir haber geldi.
FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU
Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Son Nefesime Kadar dizisi, reytinglerde beklenen başarıyı gösteremeyince final kararı alındı.
Küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu edinen Son Nefesime Kadar dizisinin final fragmanı yayınlandı.
Yayınlanan fragmana göre dizi, 23 Mart Çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan 5. bölümüyle birlikte final yapacak.