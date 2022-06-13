Çiçek Taksi'nin Manolya'sıydı! Tuna Arman'ın değişimi 'yıllar acımamış' dedirtti

Bir döneme damga vuran Çiçek Taksi dizisinde 'Manolya' karakterine hayat veren oyuncu Tuna Arman, son haliyle şaşkına çevirdi.

Bir döneme damga vuran efsane yapımlardan biri de Çiçek Taksi dizisi oldu.

1995-2003 yılları arasında TRT ekranlarında yayınlanan Çiçek Taksi, Erol Günaydın, Cengiz Küçükayvaz, Gül Gölge, Ümit Yesin, Peker Açıkalın, Selen Yıldız gibi isimleri buluşturdu.

İstanbul’da sıradan gibi görünen bir taksi durağında yaşanan olayların anlatıldığı dizi, yıllar sonra dahi hafızalardaki yerini koruyor.

Çiçek Taksi'de canlandırdığı 'Manolya' karakteriyle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Tuna Arman, yıllar sonra ortaya çıktı.

Tuna Arman'ın değişimi şaşırttı

En son Çocuklar Duymasın dizisinde 'Özlem' karakterine hayat veren Tuna Arman, bir süredir kameralardan uzak bir hayat yaşıyor.

1980 yılında tiyatroya başlayan, birçok dizi ve filmde kamera karşısına geçen Tuna Arman'ın oğlu Sinan Yıldız askere gitti.

Oğlunu uğurlayan sanatçı, yaşadığı duygusal anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yıllara meydan okuyan ünlü oyuncunun son hali, sevenlerini şaşırttı.

İşte 53 yaşındaki Tuna Arman'ın değişimi...

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