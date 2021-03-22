Çiğdem Tunç kimdir? Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli? Çiğdem Tunç'un hayatı ve biyografisi..

Bir dönemin yıldız isimlerinden biri olan Çiğdem Tunç bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Bunun üzerine izleyiciler, Çiğdem Tunç kimdir kaç yaşında? sorularını gündeme taşıdı.

Kemal Sunal ile birlikte oynadıkları Şabaniye filminden tanınan Çiğdem Tunç, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları arasında yer alıyor.

İzleyiciler tarafından Çiğdem Tunç'un yaşı, hayatı ve evlilikleri merak ediliyor. Arama motorları üzerinden 'Çiğdem Tunç kimdir? Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli?' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Çiğdem Tunç kimdir? Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli? İşte, Çiğdem Tunç'un hayatı ve biyografisi..

ÇİĞDEM TUNÇ KİMDİR?

28 Haziran 1964 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Çiğdem Tunç, anne tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nda sadrazamlık makamına erişmiş ünlü "Köprülü" ailesinin torunlarındandır.

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ve Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo-TV mölümünden mezun olan Tunç, 15 yıl boyunca bale eğitimi almıştır. Profesyonel sanat hayatına İDOB'de balerin olarak başlayan Çiğdem Tunç, pek çok sinema filminde ve müzikallerde başrollerde, yardımcı ve konuk oyuncu olarak rol almıştır.

1982 yılından itibaren de sanat yaşamını; oyuncu, yapımcı ve sunucu olarak aralıksız sürdürmektedir. Mehmet Ali Erbil ile birlikte 1984 yılında başlayan ve uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında sunucu ve oyuncu olarak yer almıştır.

Birçok sinema, tiyatro, televizyon programı ve etkinliklerde oyuncu, sunucu ve seslendirmen olarak görev alan başarılı santçının televizyon kariyeri ise "Boğaziçinden", "Bizden size", "Teleskop" programlarında dans etmesi ile başlamıştır.

1995 yılında fotoğrafçı Hulki Mengü ile evlenen Çiğdem Tunç, 25 Mayıs 2007 tarihinde boşanmıştır.

Aranjörlüğünü Garo Mafyan'ın yaptığı "Biz İkimiz" isimli bir albümde Mehmet Ali Erbil ile birlikte çalışan Çiğdem Tunç, aynı zamanda "Şiir, Şehir, İstanbul" projesinde şair Sunay Akın'ın şiirlerini okumuştur.

19 Aralık 2014 tarihinde vizyona giren "Vay Başıma Gelenler 2,5" adlı sinema filminde Yıldırım Memişoğlu, Bülent Çolak, Metin Zakoğlu, Fatma Toptaş, Dilek Serbest, Esra Sönmezer, Volkan Keskin ve Mustafa Şen ile birlikte rol almıştır.

HAZIRLAYIP SUNDUĞU TV PROGRAMLARI

Sarışın Geceler - Kanal T

Anadolu Yıldızı - Kanal 7

Kırmızı - Medical Channel, İstanbul TV

Çay ve Sempati - BRT, Kanal T

Gecenin Rengi - Kanal 6

Var mı Benim Gibisi? - Kanal 6 (Yarışma)

Binbir Gece - Kanal 6

900 Saniye - TRT 1

Bir Başka Gece - TRT 1

Profil - Kanal 9

Hangi İl Hangi Çiftçi - TRT 1 (Yarışma)

Pazardan Pazara - TRT 1

Monitör - TRT 1

Geceye Selam - Do Re Mi TRT

ROL ALDIĞI FİLMLER