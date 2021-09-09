Cihangir Ceyhan kimdir? Camdaki Kız 'Hayri' ile geri döndü...

Son olarak Alev Alev dizisinde rol alan Cihangir Ceyhan, Camdaki Kız 2. sezonuna Hayri karakteri ile dahil oldu. Peki Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşında, nerelerde oynadı?

Sıfır Bir Adana dizisinin Cio'su, Çukur'un Azer'i, Alev Alev'in Ömer'i Cihangir Ceyhan artık Camdaki Kız'ın Hayri'si...

2. sezonuyla perşembe akşamlarına geri dönen Camdaki Kız, Nalan'ın hikayesini ekranlara taşımaya devam ediyor. Projeye hikayesinin gidişatını değiştirecek iddialı ve gizemli bir karakter olarak katılan Hayri, Cihangir Ceyhan ile hayat bulacak.

Seyirciler, "Camdaki Kız Hayri kimdir" sorusuna yanıt ararken, Cihangir Ceyhan'ın yaşamı ve rol aldığı diziler de merak konusu oldu. Cihangir Ceyhan nereli, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı gibi sorular gündeme taşındı.

İşte Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan hakkında merak edilenler...

CAMDAKİ KIZ HAYRİ KARAKTERİ

Camdaki Kız'ın sezon sonu finalinde Hayri karakteri merak uyandırmıştı. Hayri karakterinin yüzü gösterilmemiş, sadece yaka kartı izleyiciler ile paylaşılmıştı.

Düğün günü Nalan'ın yanında gösterilen Hayri karakteri için Cihangir Ceyhan'a teklif götürüldüğü iddia edilmişti. Bu akşam Hayri'nin kim olacağı ortaya çıkacak.

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR

2021 itibariyle 32 yaşındaki Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Henüz evli olmamakla birlikte, ilişkisinin de olmadığı bilinmektedir.

Aslen baba tarafından Elazığlı olan Ceyhan İstanbul'da iki buçuk yıl kamera önü oyunculuk dersi aldı. Sonrasında Adana'ya geri döndü.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır. Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur.

Çukur dizisinde Azer karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan, senaryo gereği ölerek diziye veda etti. Ekranlara kısa bir ara veren Cihangir Ceylan, 2020 yapımı Alev Alev dizisinde Ömer karakterini oynamıştır.

2021 yılında ise Camdaki Kız dizisine Hayri karakteri ile girmiştir.