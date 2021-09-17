Cihangir Ceyhan rolü için imaj değiştirdi! İşte Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın yeni hali

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Camdaki Kız'da, Hayri karakterine hayat vermesi beklenen Cihangir Ceyhan, imaj değişikliğine gitti. İşte Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın yeni imajı..

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan ve gerçek bir hikayeden esinlenerek Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Tamer Levent, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Feri Baycu Güler, Nihal Menzil, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimleri buluşturan Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Herkesin merakla beklediği ancak yüzünü henüz göremediği ve dizinin ikinci sezonuna damga vuracak karakter "Hayri", dün akşam yayınlanan 11. bölümde de gösterilmedi.

CAMDAKİ KIZ'IN HAYRİ'Sİ İÇİN İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Nalan'ın hayatının dönüm noktası olan Hayri karakterini, son olarak ''Alev Alev'' dizisinde rol alan başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan'ın, canlandıracağı öğrenilmişti.

Cihangir Ceyhan'ın Camdaki Kız’da hayat verdiği Hayri karakteri için imaj değiştirdiği ortaya çıktı.

Yeni projesi için bıyık bırakan Ceyhan'ın dizideki akıbeti ilerleyen bölümlerde belli olacak.

CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİMDİR?

Fakir ve cahil bir köylü olan Hayri'nin Nalan'a aşık olması sonrasında kendini aşk adamı olarak ilan etmesi bütün gidişatı değiştiriyor. Günün birinde Nalan'ı zorlu yaşadığı hayatın içerisinde çekerek psikiyatriste götürmesi ve burada Nalan'a hayatında başka biri olduğunu söylemesi O'nun dünyasnı başına yıkıyor.

Hem şoförlüğü hem de korumalığını yapan Hayri'ye aşık olan Nalan aslında her şeyden habersizdir. Hem sevgiye hem de ilgiye oldukça aç olan Nalan da Hayri'nin sözleri sonrasında dayanamayarak ondan etkilenmeye başlar. Ancak Nalan evli olduğu halde böyle bir ilişki içerisinde olmayacağından kocasından boşanarak evli olan Hayri ile 7 yıllık bir birliktelik yaşar.

3 çocuk babası ve evi olan Hayri'de karısı Türkan köyden kuma hayatına alışkın olduğundan Nalan'ı kabullenmek durumunda kalır. Nalan da çocukları babasız kalmasın diye Hayri'den boşanmasını asla isteyemez. Hayri sonunda bir gün Nalan'ı Türkan ve çocukları ile tanıştırır.