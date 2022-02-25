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    Cihat Yaycı: Ukrayna'nın NATO üyeliği mümkün değil

    YouTube'da Kenan Taş'ın Çözüm Önerisi programına konuk olan Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını ve Ukrayna'nın NATO üyeliğini değerlendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 18:27
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 18:39
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    Cihat Yaycı: Ukrayna'nın NATO üyeliği mümkün değil

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 2'nci güne girilirken, tüm dünya gelişmeleri yakından takip ediyor.

    YouTube'da Kenan Taş'ın sunumuyla yapılan Çözüm Önerisi programında da  gündem Rusya-Ukrayna savaşıydı.

    "UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİ MÜMKÜN DEĞİL"

    Programa konuk olan Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

    "NATO, NATO üyesi olmayan Ukrayna'ya karşı savaşa girmesi mümkün değildir. Ama bir dedikodu çıkardılar 'NATO'ya üye olun Ukrayna' diye. Olamazdı ki, yani bu nasıl bir söylenti. Çünkü toprak işgal altında olan ya da sınır sorunu olan devletler NATO'ya alınamazlar. NATO'ya alınırlarsa ne olur? 5.madde hemen devreye girer. 5.madde nedir: Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için! E alırsa NATO'nun Rusya ile savaşa girmesi gerekirdi ki hukuken böyle bir şey mümkün değil"

    Cihat Yaycı: Ukrayna'nın NATO üyeliği mümkün değil VİDEO


    Tamamını izlemek için tıklayınCihat Yaycı: Ukrayna nın NATO üyeliği mümkün değil #1


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