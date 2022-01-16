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Cildi hala bebeksi! 60 yaşındaki Hakan Peker'in son hali

Cildi hala bebeksi! 60 yaşındaki Hakan Peker'in son hali

İlerleyen yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çeken Hakan Peker'in sırrını tüm Türkiye merak ediyor. İşte 60 yaşındaki Peker'in son hali...