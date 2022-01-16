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- Cildi hala bebeksi! 60 yaşındaki Hakan Peker'in son hali
Cildi hala bebeksi! 60 yaşındaki Hakan Peker'in son hali
İlerleyen yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çeken Hakan Peker'in sırrını tüm Türkiye merak ediyor. İşte 60 yaşındaki Peker'in son hali...
- Haber Merkezi
- 16.01.2022 - 17:17
Pop müziğin 60 yaşındaki usta ismi Hakan Peker, Arnavutköy’de kameralara takıldı.
Yaşını duyanların inanmakta zorlandığı Hakan Peker'in görünümü yine olay oldu.
BİR TÜRLÜ YAŞLANMIYOR
Peker'i görenler "yaşlanmıyor", "gençlik iksirini bulmuş", "cildinin sırrı ne" yorumları yaparken, şarkıcının ağabeyi Zafer Peker de genç görüntüsüyle herkesi şaşırtıyor.
Peker, 2016 yılında oğlu Burak'ın oğlunun dünyaya gelmesiyle de dede olmuştu.
İşte Hakan Peker'in son hali...