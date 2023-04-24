Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'u bir de şimdi görün! 'Resmen yaşlanmayı unutmuş' Bir döneme damgasını vuran ve 90'lı yılların sevilen dizilerinden olan Çılgın Bediş dizisi, zaman zaman eski oyuncularıyla gündeme geliyor. Sevilen dizide Oktay karakterini canlandıran Cenk Torun, seneler sonraki haliyle görenleri şaşırttı.

90'lı yılların sevilen dizilerinden olan, Yonca Evcimik'in rol aldığı Çılgın Bediş dizisi, gençler tarafından ilgiyle izlenmiş ve 2000'li yıllarda tekrarlarıyla yeniden gündeme gelmişti. Dizide Bediş ile büyük aşk yaşayan Oktay, yakışıklılığıyla akıllara kazınmıştı. Oktay'ı canlandıran Cenk Torun, uzun süredir ekranlarda yer almıyor. Ünlü ismin son hali ise görenleri hayrete düşürdü.

Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun'u bir de şimdi görün!

Çılgın Bediş'in Oktay karakterini canlandıran Cenk Torun, son haliyle görenlere "Yıllara meydan okuyor" dedirtti. Şimdilerde 49 yaşında olduğu bilinen ve bir dönemin en sevilen oyuncularından olan isim, ilk kez 21 yaşında ünlenmişti.

24 Mart 1974 doğumlu olduğu bilinen Torun, öncesinde "Delikanlım" klibiyle büyük hayran kitlesi toplamış ve sonrasında "Çılgın Bediş" dizisindeki 'Oktay' rolüyle gönülleri fethetmişti.

Şimdilerde spor hocalığı yaptığı bilinen ünlü isim, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Ünlü ismin yıllar geçmesine rağmen yaşlanmaması görenleri şaşırtıyor. Takipçileri Torun'un paylaştığı pozlarına beğeni ve yorum yağdırıyor.

İşte Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun'un son hali...