Cimilli İbo kimdir, kaç yaşında? Cimilli İbo'dan acı haber!

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Cimilli İbo hayatını kaybetti. Bunun akabinde, "Cimilli İbo kimdir, neden öldü?" soruları araştırılmaya başlandı. Peki, Cimilli İbo kimdir, kaç yaşında?

Karadeniz'in önemli sanatçıları arasında gösterilen Cimilli İbo, geçtiğimiz sene koronavirüse yakalanmıştı.

Koronavirüs nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalan şarkıcı iyileşerek, taburcu olmayı başarmıştı.

Ancak Cimilli İbo geçtiğimiz ay yeniden rahatsızlanarak, hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan Cimilli İbo'nun böbrek yetmezliği ve kanında enfeksiyona rastlandı.

Yoğun bakım tedavisi devam eden müzisyen için, dostları yardım çağrısında bulunmuştu.

Ancak Cimilli İbo'dan acı haber bugün geldi. Cimilli İbo, bugün hayatını kaybetti.

Bunun akabinde, "Cimilli İbo kimdir, neden öldü?" soruları gündeme geldi.

Peki, "Cimilli İbo kimdir, neden öldü?"

CİMİLLİ İBO KİMDİR?

Rizeli sanatçı Cimilli İbo (İbrahim Özer), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo'nun vefat haberi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan oyuncu Zafer Kalfa tarafından açıklandı.

12 Mayıs 1972 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Cimilli İbo, çocukluğundan beri türkü söylemeyi ve kemençe çalmayı sevdiği için devamlı evden kaçarak İstanbul ve İzmir'deki akrabalarının yanına gitti. Bu nedenle lisede okulu bıraktı.

Cimilli İbo, renkli kişiliği ile dikkati çekmeyi başardı. Cimilli İbo, "İnadım İnat" adlı dizinin oyuncu kadrosunda rol aldı.

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