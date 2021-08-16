Cimilli İbo'nun hasta yatağındaki görüntüsü ortaya çıktı! Görenlerin yüreğini burktu..

Bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cimilli İbo'nun hastane görüntüleri sosyal medyaya düştü. Şarkıcının hastanedeki halini görenler ise duygusal anlar yaşadı.

Karadeniz şarkılarının sevilen ismi Cimilli İbo, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cimilli İbo geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanarak, günlerce yoğun bakımda kalmıştı.

İyileşen şarkıcı taburcu olduktan kısa bir süre sonra ise böbrek yetmezliği ile mücadele etmeye başladı.

Yoğun bakımda tedavi gören şarkıcının ölümü herkesi üzerken, ölüm haberinden sonra hasta yatağında çekilen fotoğrafları yeniden gündem oldu.

SEVENLERİNE SESLENMİŞTİ AMA..

Rahatsızlığından dolayı hızla kilo veren ünlü şarkıcının, yorgun ve keyifsiz halleri sevenlerini üzmüştü.

Rahatsızlığından dolayı konuşmakta güçlük çeken Cimilli İbo hastanede çekilen videoda, "Soranlar, herkese, bütün dostlara yoğun bakımdan çıktım.

Allah ne derse durmak yok, yola devam. Allah'a emanet olun" diyerek sevenlerine seslenmişti. Videodan alınan fotoğraf karesi görenlerin yüreğini burktu.