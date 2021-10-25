Çınar namlunun ucunda! Yargı Çınar ölecek mi?

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı, dün akşam 6. bölümüyle ekranlara geldi. Çınar'ın serbest kaldığını duyunca çılgına dönen Zafer, Çınar'a silah doğrulttu. Peki Zafer, Çınar'ı öldürecek mi?

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin Ay Yapım imzalı iddialı dizisi Yargı, ekranlarda fırtınalar estiriyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Yargı dizisi, reytinglerdeki başarısını sürdürüyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan Yargı dizisi, 24 Ekim Pazar akşamı 6. son bölümüyle ekranlara geldi.

Dizinin yayınlanan yeni bölümünde; Ceylin, kız kardeşinin katilinin en yakın arkadaşı Engin olduğunu öğrendi. Ilgaz, sinir krizi geçiren Ceylin'in sakinleştirmek için onu nezarete kapatmak zorunda kaldı.

Cinayet saatinde başka bir yerde olduğu görüntülerle ispatlanan Çınar, serbest bırakıldı. Bunu duyan Zafer, silahıyla birlikte Çınar'ın karşısına çıktı.

Çınar'a uzatılan silah, akabinde ''Çınar ölecek mi?'' sorusunu beraberinde getirdi. Peki Zafer, Çınar'ı öldürecek mi? Arda Anarat diziden ayrılacak mı? İşte detaylar...

YARGI ÇINAR ÖLECEK Mİ?

Yargı dizisinin son bölümünde, Arda Anarat'ın canlandırdığı Çınar karakterinin ölümle burun buruna olduğu sahneler nefes kesti.

Zafer, kızının katili olarak bildiği Çınar'ı öldürmeye geldi. Çınar'ın hayranları ise sosyal medyada #Çınarölmesin şeklinde başlık açıp yorum yağdırdı.

Ancak Yargı dizisinde Çınar rolüne hayat veren Arda Anarat'ın diziye veda edip etmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Karakterin akıbeti ise yeni bölümde netlik kazanacak.