Çin'de 10 yaşındaki çocuğun büyükannesiyle şakalaşması ölümle sonuçlandı. Küçük çocuk yaşlı kadını boğarak öldürdü.

Çin'in Heilongjian eyaletinden sosyal medyaya yansıyan görüntüler izleyenleri şoke etti.

10 yaşındaki bir çocukla büyükannesiyle şakalaşmaya başladı.

Aile üyeleri tarafından çekilen görüntülerde şakanın dozu kaçtı ve olay faciaya dönüştü.

Şakalaşmanın sonu faciayla bitti

10 yaşındaki çocuğun büyükannesinin göğsüne vurmadan önce yaşlı kadının çocuğun başına 2 kez tokat attığı görüldü.

Daha sonrasında çocuk büyükannesinin boynundan sıkıca yakaladı ve onu boğarak yere düşürdü.

Yere düşen yaşlı kadın kurtulmak için terlikle çocuğa vurmaya ve kendisini bırakmasını söylemeye devam etti.

Çin'de 10 yaşındaki çocuk büyükannesini boğarak öldürdü VİDEO



Kurtulmak için terlikle vurmaya çalıştı

Videoyu kaydeden kişinin, çocuk her zaman büyükannesi tarafından dövüldüğünü bağırırken güldüğü kayıtlara yansıdı.

Büyükannesinin terlikle vurmasına rağmen çocuk boynunu sıkmayı bırakmayınca videonun devamında yaşlı kadın hareketsiz göründü ve görüntüleri kaydeden aile üyesi çocuğa onu bırakmasını söyledi.

"Büyükannen öldü"

10 yaşındaki çocuk büyükannesini bıraktığında ise videonun devamında sırtında bir çocuk taşıyan yaşlı bir kadın ortaya çıktı ve çocuğa defalarca “Büyükannen öldü” diyerek sopayla vurmaya başladı.