Petrol
92.31
1.86%
Euro
18.1545
-0.55%
Dolar
18.3142
-0.03%
Altın
983.14
0.32%
Borsa
3278
0.00%
Bitcoin
349.566
-3.36%
BTXN Coin
7.97
-0.62%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Çin'de 10 yaşındaki çocuk büyükannesini boğarak öldürdü

    Çin'de 10 yaşındaki çocuğun büyükannesiyle şakalaşması ölümle sonuçlandı. Küçük çocuk yaşlı kadını boğarak öldürdü.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 09:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'de 10 yaşındaki çocuk büyükannesini boğarak öldürdü

    Çin'in Heilongjian eyaletinden sosyal medyaya yansıyan görüntüler izleyenleri şoke etti.

    10 yaşındaki bir çocukla büyükannesiyle şakalaşmaya başladı.

    Aile üyeleri tarafından çekilen görüntülerde şakanın dozu kaçtı ve olay faciaya dönüştü.

    Şakalaşmanın sonu faciayla bitti

    10 yaşındaki çocuğun büyükannesinin göğsüne vurmadan önce yaşlı kadının çocuğun başına 2 kez tokat attığı görüldü.

    Daha sonrasında çocuk büyükannesinin boynundan sıkıca yakaladı ve onu boğarak yere düşürdü.

    Yere düşen yaşlı kadın kurtulmak için terlikle çocuğa vurmaya ve kendisini bırakmasını söylemeye devam etti.

    Çin'de 10 yaşındaki çocuk büyükannesini boğarak öldürdü VİDEO

    Kurtulmak için terlikle vurmaya çalıştı

    Videoyu kaydeden kişinin, çocuk her zaman büyükannesi tarafından dövüldüğünü bağırırken güldüğü kayıtlara yansıdı.

    Büyükannesinin terlikle vurmasına rağmen çocuk boynunu sıkmayı bırakmayınca videonun devamında yaşlı kadın hareketsiz göründü ve görüntüleri kaydeden aile üyesi çocuğa onu bırakmasını söyledi.

    "Büyükannen öldü"

    10 yaşındaki çocuk büyükannesini bıraktığında ise videonun devamında sırtında bir çocuk taşıyan yaşlı bir kadın ortaya çıktı ve çocuğa defalarca “Büyükannen öldü” diyerek sopayla vurmaya başladı.

    Çin de 10 yaşındaki çocuk büyükannesini boğarak öldürdü #1

    Çin de 10 yaşındaki çocuk büyükannesini boğarak öldürdü #2


    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Antalya'da kol nakli bekleyen genç: Annemin ellerini tutmak istiyorum
    Yaşam

    Antalya'da kol nakli bekleyen genç: Annemin ellerini tutmak istiyorum

    Samsun'da kazara yeğenini öldüren muhtar tutuklandı
    3. Sayfa

    Samsun'da kazara yeğenini öldüren muhtar tutuklandı

    Görüş Bildir