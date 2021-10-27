Çıngıraklılar geliyor! Üç Kuruş'un ilk bölüm tarihi netleşti

Çukur'u aratmayacak olan Üç Kuruş dizisi büyük bir merakla bekleniyordu. Kadrosu netleşen ve sete çıkan izinin ilk bölüm tarihi de belli oldu.

Show TV'nin yeni sezona damga vurması beklenen iddialı dizisi Üç Kuruş'un hazırlıkları neredeyse tamamlandı.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı dizinin ilk tanıtım fragmanı geçtiğimiz günlerde izleyicisiyle buluştu.

Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade, Ekin Koç gibi isimleri bir araya getiren dizi, Çukur seyircileri tarafından da yakından takip ediliyor.

Peki Üç Kuruş ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi...

ÜÇ KURUŞ 1. BÖLÜM NE ZAMAN?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Üç Kuruş ilk bölümüyle 1 Kasım Pazartesi günü Show TV'de yayınlanacak.

Üç Kuruş İlk Tanıtım İZLE

ÜÇ KURUŞ KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur.

Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCU KADROSU

Dikkat çekeceği konular ve çarpıcı hikayesiyle Show TV ekranlarında fark yaratmaya hazırlanan Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.