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    Çin'in konuştuğu çift kamerada

    Ülkede nöbetteki güvenlik görevlisi sevgilisini ziyarete gelen kadının ve erkek arkadaşının buluştuğu görüntüler, sosyal medyanın gündemine düştü ve milyonlarca kez tıklandı.
    • 19.09.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 10:23
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    Çin'in konuştuğu çift kamerada

    Çin'de kaydedilen görüntüler, sosyal medyanın gündeminde.

    Bir kadın, sevgilisini ziyaret etmek için yola koyuldu.

    Sevgilisinin iş yerine giden kadın, güvenlik görevlisi olan erkek arkadaşının nöbette olduğunu unutup üzerine doğru hamle yaptı.

    Erkek güvenlik görevlisi ise elini tutmaya çalışan sevgilisinden, geriye tek adım atarak uzaklaştı.

    Nöbet sonrası sevgilisine koşarak sarıldı

    Bulunduğu yerdeki nöbette kafasını bile çevirmemekle yükümlü olan kadının sevgilisi, nöbet değişimi sonrası sevgilisinin yanına gitti.

    Güvenlik görevlisinin bulunduğu yerden sevgilisine koşarak sarıldığı anlar ise görenlerin yüreklerini ısıttı.

    Çin'in konuştuğu çift kamerada - VİDEO

    Milyonlarca kişi onları izledi

    Kayıt altına alınan o anlar da sosyal medyada, kısa süre içinde milyonlarca kullanıcı tarafından izlendi.

    Çin in konuştuğu çift kamerada #1

    Çin in konuştuğu çift kamerada #2

    Çin in konuştuğu çift kamerada #3

    Çin in konuştuğu çift kamerada #4


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