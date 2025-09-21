Çinli atletin göbek deliği herkesi şaşırttı: Ne yaptığına bakın...

Çinli yürüyüşçüler, yarışmalarda sıkça dikkat çeken ilginç bir alışkanlığa sahip: Göbeklerini bantlamak...

Bu uygulamanın arkasında herhangi bir tıbbi neden yok; tamamen köklü kültürel inanışlara dayanıyor.

Çin kültüründe göbek, kötü enerjilerin bedene giriş noktası olarak görülüyor.

Sporcular ise bu bölgeyi kapatarak enerjilerini koruduklarına inanıyor.

Bu geleneğin son örneklerinden biri, Çinli atlet Li Peng oldu.

35 kilometrelik yürüyüş yarışına göbeğini kapatarak çıkan Peng, 2:43:29’luk derecesiyle kariyerinin en iyi performansını sergiledi ve yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Ancak kürsüyü yalnızca bir adımla kaçırdı.