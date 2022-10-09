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    Çinli fenomen yaban arısı yedi

    Çin'de Wang Chan isimli sosyal medya fenomeni yaban arısını canlı canlı yedi. Chan, çektiği videodan sonra dudaklarının şiştiği görüntüyü de paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2022 - 15:11
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    Çinli fenomen yaban arısı yedi

    Wang Chan isimli Çinli sosyal medya fenomeninin yaptığı izleyenleri şaşkına çevirdi.

    Chan, canlı bir yaban arısını yediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    Yaban arısını canlı canlı yedi: Dudaklarının son hali şaşırttı

    Videoda Chan'ın geleneksel yöntemlerle bir yaban arısını yediği görüldü.

    Görüntülere evde denemeyin notunu da düşen Chan, olay sonrası paylaştığı bir videoda ise dudaklarının şişmiş halini gösterdi.

    Çinli fenomen, yaban arısı yedi

    Görüntüye tepki yağdı

    Öte yandan, Chan'ın paylaştığı görüntülere tepki yağınca video yasaklandı.

    Bu durumun üzerine açıklamalarda bulunan Chan, Pazar günü benzer bir video daha çekeceğini belirterek tekrar eşek arısı yiyeceğini açıkladı.

    Çinli fenomen yaban arısı yedi #1

    Çinli fenomen yaban arısı yedi #2


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