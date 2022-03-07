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    'Cino' görse şok olur! En İyi Arkadaşım'ın Alara'sı koca kız oldu, güzelliği mest etti...

    En İyi Arkadaşım dizisinde 'Alara' karakterine hayat veren Alara Ertürk, şimdilerde 28 yaşında. Sosyal medyayı aktif kullanan Alara, pozlarıyla oldukça iddialı.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 19:36
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    'Cino' görse şok olur! En İyi Arkadaşım'ın Alara'sı koca kız oldu, güzelliği mest etti...

    2000'li yılların fantastik dizisi En İyi Arkadaşım, hafızalarda yıllara meydan okuyor.

    Ünlü oyuncu Hamdi Alkan, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği En İyi Arkadaşım dizisinde Cino adlı bir cine hayat vermişti.

    Bir çok ünlü oyuncuyu bir araya getiren fantastik komedi türündeki dizideki oyuncuların şimdi neler yaptığı sıklıkla merak ediliyor.

    Cino'nun en yakın arkadaşı Barış'ın aşık olduğu karakteri oynayan çocuk yıldız Alara Ertük yer almıştı.

    YOUTUBE'A ATILDI

    28 yaşında olan Alara, güzelliğiyle adeta Instagram'ı kasıp kavuruyor.

    Şimdilerde YouTube kanalına seyahat içerikleri üreten Ertürk, sosyal medya ile ilgileniyor.

    Ertürk, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

    YouTube'da yaklaşık 700 abonesi bulunan Ertürk'ün, Instagram'da ise 3 bin takipçisi mevcut.

    İşte En İyi Arkadaşım Alara'nın son hali...

    Cino görse şok olur! En İyi Arkadaşım ın Alara sı koca kız oldu, güzelliği mest etti... #1

    Cino görse şok olur! En İyi Arkadaşım ın Alara sı koca kız oldu, güzelliği mest etti... #2

    Cino görse şok olur! En İyi Arkadaşım ın Alara sı koca kız oldu, güzelliği mest etti... #3

    Cino görse şok olur! En İyi Arkadaşım ın Alara sı koca kız oldu, güzelliği mest etti... #4

    Cino görse şok olur! En İyi Arkadaşım ın Alara sı koca kız oldu, güzelliği mest etti... #5

    Cino görse şok olur! En İyi Arkadaşım ın Alara sı koca kız oldu, güzelliği mest etti... #6

    Cino görse şok olur! En İyi Arkadaşım ın Alara sı koca kız oldu, güzelliği mest etti... #7

    Cino görse şok olur! En İyi Arkadaşım ın Alara sı koca kız oldu, güzelliği mest etti... #8


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