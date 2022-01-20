Cino'nun dostuydu! En İyi Arkadaşım'ın Barış'ı Yılsu Sarper son haliyle şaşkına çevirdi

İlk bölümüyle 2004 yılında ekranlara gelen fantastik dizi En İyi Arkadaşım'da hayat verdiği Barış karakteriyle adından söz ettiren çocuk yıldız Yılsu Sarper, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

Bir dönemin fantastik dizilerinden biri olan En İyi Arkadaşım, yayınlandığı dönemde seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başarmıştı.

Ünlü oyuncu Hamdi Alkan, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği En İyi Arkadaşım dizisinde Cino adlı bir cine hayat vermişti.

Bir çok ünlü oyuncuyu bir araya getiren fantastik komedi türündeki dizide, Cino'nun en yakın arkadaşı Barış karakterini ise çocuk yıldız Yılsu Sarper canlandırmıştı.

SON HALİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

3 Temmuz 1991 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Yılsu Sarper, başrolünü Hamdi Alkan ile paylaştığı En İyi Arkadaşım dizisiyle tanındı.

Reyting Hamdi, Afacanlar Kampı gibi projelerde yer alan Yılsu Sarper, oyunculuğu bıraktıktan sonra DJ'likle uğraştı.

Dönemin yakışıklılığı ile dikkati çeken çocuk oyuncularından olan Yılsu Sarper, artık büyüdü.

Şimdilerde 31 yaşında olan Yılsu Sarper, uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Son hali merak konusu olan Yılsu Sarper'in değişimi ise görenleri şaşırtıyor. İşte En İyi Arkadaşım'ın Barış'ı Yılsu Sarper'in son hali...