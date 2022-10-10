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    • Cinsiyet değiştiren Çukur’un Timsah Celil’i pozuyla yürek hoplattı! “Taş gibi hatun olmuşsun”

    Cinsiyet değiştiren Çukur’un Timsah Celil’i pozuyla yürek hoplattı! “Taş gibi hatun olmuşsun”

    Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle tanınan Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu duyurmuştu. Son paylaşımıyla erkek takipçilerini büyüledi. İşte o fotoğraf…
    • 10.10.2022 - 17:06
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 17:08
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    Cinsiyet değiştiren Çukur’un Timsah Celil’i pozuyla yürek hoplattı! “Taş gibi hatun olmuşsun”

    Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Çukur’da Timsah Celil rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz, paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

    Diziden sonra cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu, trans birey olduğunu duyurduktan sonra ismini de Meli Bendeli olarak değiştirmişti.

    Daha sonra göğüslerini de yaptıran Ahmet Melih Yılmaz, iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

    Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ağızları açık bıraktı. Dekoltede adeta sınır tanımıyor.

    Siyah renkte vücudunu saran mini eteğiyle bir dizinin üzerine çökerek kamera karşısına geçti. O pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte o fotoğraf…

    Cinsiyet değiştiren Çukur’un Timsah Celil’i pozuyla yürek hoplattı! “Taş gibi hatun olmuşsun” #1


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