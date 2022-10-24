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    Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun'un eski hali ortaya çıktı! Gören şaşıp kalıyor

    Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, geçirdiği estetik operasyonlarıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Eski hali ortaya çıktı. Görenler gözlerine inanamıyor. İşte estetiksiz hali...
    • 24.10.2022 - 17:21
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 17:48
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    Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun'un eski hali ortaya çıktı! Gören şaşıp kalıyor

    TikTok'ta çektiği videolarla tanınan Mika Can Raun, cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdi.

    Hem sosyal medyada hem magazin dünyasında en çok konuşulan isimler arasında yer alan Mika Can Raun, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

    Cinsiyet değiştirme operasyonundan sonra, birçok estetik operasyonu geçiren fenomen isim, son görüntüsüyle takipçilerini şaşırtmıştı.

    Son olarak sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alınan Mika Can Raun'un eski hali ortaya çıktı.

    Mika Can Raun kimdir?

    2001 yılı Temmuz ayında dünyaya gelen, eski ismi Mikail Can Kurnaz olan Mika Can Raun, 9 Temmuz doğumludur. Büyükada’da dünyaya gelen sosyal medya fenomenin annesi Şanlıurfalı, babası ise Rum asıllı Büyükadalıdır.

    Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı bölümünde okuyan Raun, 3.sınıf öğrencisidir.

    Senaryo yazarlığı eğitimi alan Raun, şiirde yazmaktadır. İlkokuldayken şiir yazmaya başladığını söyleyen Mika Can Raun, şiirlerinin patentini de almıştır. Şiirlerini aruz ölçüsü ile yazdığını dile getiren fenomen, beste yaptığını da aktarıyor.

    Eski hali ortaya çıktı

    Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Mika Can Raun'un estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. İşte eski hali...

    Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun un eski hali ortaya çıktı! Gören şaşıp kalıyor #1

    Burun estetiği operasyonu geçiren Mika Can Raun, daha sonra dişlerini ve göğüslerini de yaptırdı. Şimdilerde eski halinden eser yok.

    Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun un eski hali ortaya çıktı! Gören şaşıp kalıyor #2

    Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun un eski hali ortaya çıktı! Gören şaşıp kalıyor #3


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