Cinsiyet değiştirmişti! Fenomen Mika Raun gözyaşlarıyla duyurdu...

fenomeni Mika Can Raun, cinsiyet ameliyatı ve estetik operasyonların akabinde adeta yeni birine dönüştü.

Açıklamalarının yanı sıra pozları ile de gündemde düşmeyen Mika Can Raun, yeni bir paylaşım yaptı.

Cinsiyet değiştirme, meme, burun ve göğüs estetiği olan Mika, gözyaşlarıyla takipçilerini şoke etti.

Cinsiyet değiştirmişti! Fenomen Mika Raun gözyaşlarıyla duyurdu...

Ayrılık gözyaşları

Uzun zamandır gizlediği sevgilisi ile birlikte video çekip yayınlayan ünlü fenomen, ağladığı anları paylaştı.

Siyah kalp ve solmuş gül emojisi koyan Mika Raun, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Mika'nın paylaşımına 'Oğuzhan'ın ailesi sorun çıkarıyor', 'Sevgilimle fotoğrafımızı paylaştığım ilk saniye', 'Noldu ayrıldı mı?', 'Nazar değdi' gibi yorumlar yapıldı.

Cinsiyet değiştirmişti! Fenomen Mika Raun gözyaşlarıyla duyurdu...
Cinsiyet değiştirmişti! Fenomen Mika Raun gözyaşlarıyla duyurdu...