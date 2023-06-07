Cinsiyet değiştirmişti! Fenomen Mika Raun gözyaşlarıyla duyurdu... Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Tiktok fenomeni Mika Can Raun, sevgilisi ile ayrılık haberini ağlayarak paylaştı.

Tiktok fenomeni Mika Can Raun, cinsiyet ameliyatı ve estetik operasyonların akabinde adeta yeni birine dönüştü.

Açıklamalarının yanı sıra pozları ile de gündemde düşmeyen fenomen Mika Can Raun, yeni bir paylaşım yaptı.

Cinsiyet değiştirme, meme, burun ve göğüs estetiği olan Mika, gözyaşlarıyla takipçilerini şoke etti.

Ayrılık gözyaşları

Uzun zamandır gizlediği sevgilisi ile birlikte video çekip yayınlayan ünlü fenomen, ağladığı anları paylaştı.

Siyah kalp ve solmuş gül emojisi koyan Mika Raun, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Mika'nın paylaşımına 'Oğuzhan'ın ailesi sorun çıkarıyor', 'Sevgilimle fotoğrafımızı paylaştığım ilk saniye', 'Noldu ayrıldı mı?', 'Nazar değdi' gibi yorumlar yapıldı.