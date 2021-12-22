Cinsiyet değiştirmişti! İlişki Durumu Karışık'ın Gülendam'ı Aybike Esin Tumluer tanınmaz halde

İlişki Durumu Karışık dizisiyle tanınan ve 2017'de cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, bambaşka biri oldu. Adını 'Atlas Karan' olarak değiştiren oyuncu, son haliyle tanınmaz halde.

Aybike Esin Tumluer, yıllar önce başrollerinde Seren Şirince, Berk Oktay, Eda Ece, Pamir Pekin ve Nurseli İdiz'in yer aldığı ''İlişki Durumu Karışık'' adlı romantik komedi dizisiyle adını duyurmuştu.

Dizide hayat verdiği çocuk bakıcısı 'Gülendam' karakteriyle herkesin sevgisini kazanan Aybike Esin Tumluer, 2017 yılında sessiz sedasız cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Tumluer'in son hali, sosyal medyada gündem oldu.

ADINI ATLAS KARAN OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Ameliyattan sonra adını ''Atlas Karan Tumluer'' olarak değiştiren oyuncu, uzun süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncularından biri olan Tumluer, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

GÖRENLER TANIYAMIYOR

Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan oyuncunun gönderilerine yorum ve beğeni yağıyor.

Son hali merak konusu olan Tumluer'in yeni imajını görenler ise tanımakta zorlanıyor.

"HAYATIMIN ŞOKUNU YAŞADIM"

Konservatuardan yakın dostu olan Tumluer'le ilgili bir yazı kaleme alan Onur Akay 2019 yılında, haberi kişisel internet sitesinde paylaşmıştı.

Onur Akay, ''İlişki Durumu Karışık isimli dizide çocuk bakıcısı 'Gülendam' karakteriyle hepimizin sevgisini kazanan ve konservatuardan yakın dostum olan 1988 doğumlu Aybike Esin Tumluer'den, uzun süre haber alamamıştım ve bu hafta sonu kendisi ile konuştuğumda hayatımın şokunu yaşadım.

Önce telefonunu başka biri açtı zannettiğim anlarda, bana cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu itiraf etti. O artık Atlas Karan Tumluer'di.'' diyerek konuyu gündeme taşıyan kişi olmuştu.