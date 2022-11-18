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    Cinsiyet değiştirmişti! Türk lirasını klozete atan Mika Raun'a istenen ceza belli oldu!

    Sosyal medya hesabından 100 lirayı klozete attığı görüntüleri paylaşan sosyal medya fenomeni Mika Raun için istenen ceza belli oldu.
    • 18.11.2022 - 14:58
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    Cinsiyet değiştirmişti! Türk lirasını klozete atan Mika Raun'a istenen ceza belli oldu!

    Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, geçirdiği estetik operasyonlarıyla herkesi şaşırtmış ve uzun süre gündem olmuştu.

    TikTok'ta çektiği videolar ile büyük kitlelere ulaşan fenomen haline gelin Mika Raun geçtiğimiz günlerde 100 lirayı klozete attığı bir paylaşım yaparak büyük tepki toplamış ve ardından gözaltına alınmıştı.

    Cinsiyet değiştirmişti! Türk lirasını klozete atan Mika Raun a istenen ceza belli oldu! #1

    Savcılığın sosyal medyada tepki toplayan bu görüntüler ile alakalı yürüttüğü soruşturma tamamladı.

    Savcılık Mika Can Raun’un, "Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret" ve "Devletin Egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılması istedi.

    İddianamede şüphelinin Atatürk'ün manevi varlığına ve Devletin Egemenlik Alameti olan Türk Bayrağına yönelik tahkir kastı ile hareket etmek suretiyle, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'e ait resim ile beraber, beyaz ay yıldızlı albayrak özelliklerini taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alameti olarak kullanılan ay yıldız işareti de bulunan 100 TL'yi klozete atarak, “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” ve “Devletin Egemenlik Alametlerini Alenen Aşağılamak” suçlarını işlediği ifade edildi.


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