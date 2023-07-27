Cinsiyet öğrenme partileri tüm hızıyla devam ederken, yapılan ilginç detaylar ise gündeme damga vuruyor.
Sosyal medyada gündeme gelen bu partiler ve yapılanlar ise büyük eleştiriler alıyor.
Bu defa yapılan ise herkesi bir kez daha şaşırttı. Birkaç kişinin göbeğinde patlattığı balonlar, "Saçmalığın bu kadar?" yorumuna neden oldu.
Yeni akım: Göbekte balon patlatma
Cinsiyet partisine katılan ve beyaz giyinen kadınlar, asıl hamile olanı göstermemek için sıraya girdi.
Sıraya girenler tek tek göbeklerinde balon patlatarak, kamera karşısından geçti.
Sonunda ise asıl hamile olan anne adayı gözüktü. O anlar sosyal medyada defalarca izlendi.