Cinsiyet öğrenme partisinde ilginç anlar! Göbeklerinde balon patlattılar... Cinsiyet öğrenme partisinde ilginç anlar yaşanmaya devam ediyor. Bu defa ise birkaç kişi göbeğinde balonlar patlatarak, cinsiyet öğrenme partisine katıldı.

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Cinsiyet öğrenme partileri tüm hızıyla devam ederken, yapılan ilginç detaylar ise gündeme damga vuruyor.

Sosyal medyada gündeme gelen bu partiler ve yapılanlar ise büyük eleştiriler alıyor.

Bu defa yapılan ise herkesi bir kez daha şaşırttı. Birkaç kişinin göbeğinde patlattığı balonlar, "Saçmalığın bu kadar?" yorumuna neden oldu.

Yeni akım: Göbekte balon patlatma

Cinsiyet partisine katılan ve beyaz giyinen kadınlar, asıl hamile olanı göstermemek için sıraya girdi.

Sıraya girenler tek tek göbeklerinde balon patlatarak, kamera karşısından geçti.

Sonunda ise asıl hamile olan anne adayı gözüktü. O anlar sosyal medyada defalarca izlendi.