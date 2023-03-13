CİNSİYETİ BELLİ OLDU! Oyuncu Bora Akkaş ve Oben Alkan'ın bebeklerinin cinsiyetini açıkladı Oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Oben Alkan ile İtalya'da dünyaevine girmişti. Çift bebek beklediklerini açıkladı. İşte bebeğin cinsiyeti..

Oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Oben Alkan ile geçtiğimiz haftalarda İtalya'da dünyaevine girmişti. Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Zekai karakteri ile hafızalara yer edinen ünlü oyuncu baba olmaya hazırlanıyor. Bora Akkaş ve Oben Alkan geçtiğimiz günlerde bebek beklediklerini açıklayarak gündeme geldi. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti merak uyandırdı. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Bora Akkaş ve Oben Alkan'ın takipçileri bu habere oldukça sevindiklerini belirten yorumlarda bulundular. Cinsiyeti belli oldu Bora Akkaş ve Oben Alkan bir kız bebekleri olacağını açıkladı. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Bora Akkaş bir ultrason fotoğrafı ve bir çift ayakkabı fotoğrafı paylaşarak "Bekliyoruz" notunu ekledi..