Çıplak fotoğrafları ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu mini elbisesiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu

Sosyal medyada paylaştığı videolarla ünlenip oyunculuğa geçiş yapan Aslı Bekiroğlu, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Straplez mini elbisesiyle poz veren Bekiroğlu, güzelliğiyle beğeni topladı.

Sosyal medyada paylaştığı videolar ile büyük bir üne kavuşan Aslı Bekiroğlu, oyunculuk kariyerinde ilerlemeye devam ediyor.

Oyunculuğa Adı Mutluluk dizisiyle adım atan Aslı Bekiroğlu, daha sonra İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi yapımlarda rol aldı.

Geçtiğimiz yıllarda sevgilisi Can Koçkan ile müstehcen pozları internete sızdırılan Aslı Bekiroğlu, o dönem büyük sıkıntılar yaşamıştı.

İfşa olan fotoğraflarıyla başı derde giren Bekiroğlu, son zamanlarda cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Mini elbisesiyle poz verdi

Geçtiğimiz günlerde ödül törenine katılan ve açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Aslı Bekiroğlu, çok konuşulacak pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Straplez mini elbisesiyle kamera karşısına geçen Aslı Bekiroğlu, peş peşe verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Dekoltesi, dövmeleri ve düzgün fiziğiyle dikkati çeken Bekiroğlu'nun karelerine beğeni yağdı. Ünlü oyuncunun paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.