Çıplaklığı olay olan Wanda Nara kaftan giydi, sultan gibi poz verdi! Icardi o anları yayınladı İstanbul'u kızlarıyla turlayan Wanda Nara'nın karesini Icardi paylaştı. Icardi paylaşımına, "Türklerim" notunu düştü.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, ünlü futbolcunun Galatararay ile tekrar anlaşması üzerine çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldikten sonra İstanbul turuna çıkan Wanda Nara, o anları da sosyal medyadan paylaşıyor. Esnafla sohbet eden ve İstanbul'u öven Wanda Nara, sosyal medyadan paylaşımlarıyla da ilgi çekti. Wanda Nara'nın paylaşımına karşılık bir kare ise eşi Icardi'den geldi. Icardi'nin paylaşımında Nara'nın kaftan giydiği görüldü. Wanda kaftan giydi Kızıyla birlikte kaftan giyen ve eline aldığı Türk kahvesi ile poz veren Wanda Nara'yı Icardi paylaştı. İcardi paylaşımına, "Türklerim" notunu düşerken, o kareler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. İstanbul karelerini yayınlayan ve Türkiye'yi tanıtan ikili, kalp emojileri koymayı da ihmal etmiyor.