Çıplak yatak pozuyla şoke etmişti! Esra Dermancıoğlu bu kez sütyenli pozuyla sosyal medyayı salladı

Çıplak yatak pozuyla şoke etmişti! Esra Dermancıoğlu bu kez sütyenli pozuyla sosyal medyayı salladı

Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sütyenle poz veren Dermancıoğlu, sosyal medyada gündem oldu.

Bir döneme damga vuran Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde hayat verdiği Mukaddes karakteriyle büyük bir üne kavuşan Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Behice rolüyle beğeni topladı.

Şimdilerde başrollerinde Akın Akınözü, Öykü Karayel ve Sarp Apak'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisiyle izleyici karşısına çıkan Esra Dermancıoğlu, canlandırdığı Zahide karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Dermancıoğlu, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz aylarda yatak üzerinde çıplak şekilde poz veren Dermancıoğlu, vücudunu ince bir yatak örtüsüyle kapatmıştı.

Paylaşımıyla bir anda sosyal medyanın gündemine oturan 53 yaşındaki oyuncu, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Sütyenli poz

Instagram'da 555 bin takipçisi bulunan Esra Dermancıoğlu, tişörtünün üzerine sütyen giyip poz verdi.

Çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Dermancıoğlu, paylaşımına ''Sütyen'' notunu düştü.

Hayranlarını kahkaya boğan Dermancıoğlu'nun karesi, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü oyuncuya, ''Olmuş daha seksi bence böyle kullanalım'', ''Çılgın kadın'', ''Kanunen böyle mi takmak lazımmış'', ''Herkesin sütyenine kimse karışamaz'' gibi yorumlar yapıldı.